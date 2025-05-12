Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,55

+0,04

EUR

46,75

--0,13

Наличный курс:

USD

41,49

41,42

EUR

47,20

47,00

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 12 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на понедельник / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, в то же время евро подешевел на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.05.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,54 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,75 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,03 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,42/41,50 грн
Евро 47,00/47,20 грн
Злотый 10,91/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 10/41,70 46,40/47,40
Ощадбанк 41,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15
ПУМБ 41,20/41,80 46,90/47,60 10,87/11,17
Укргазбанк 40,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15
Райффайзен 41,44/41,68 46,60/47,29

Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько