Курс валют на 12 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, в то же время евро подешевел на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.05.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,54 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,75 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,03 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,50 грн Евро 47,00/47,20 грн Злотый 10,91/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 10/41,70 46,40/47,40 Ощадбанк 41,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15 ПУМБ 41,20/41,80 46,90/47,60 10,87/11,17 Укргазбанк 40,15/41,75 46,45/47,45 10,55/11,15 Райффайзен 41,44/41,68 46,60/47,29

Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.