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Курс валют на 12 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, в то же время евро подешевел на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 12.05.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,75 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,03 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,42/41,50 грн
|Евро
|47,00/47,20 грн
|Злотый
|10,91/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 10/41,70
|46,40/47,40
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,45/47,45
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,90/47,60
|10,87/11,17
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,45/47,45
|10,55/11,15
|Райффайзен
|41,44/41,68
|46,60/47,29
Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.