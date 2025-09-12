- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 13-14 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13-14 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 12 сентября.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,31 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,27 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,31 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,25/41,30
|Евро
|48,45/48,64
|Злотый
|11,30/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 12 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,90/41,52
|47,80/48,80
|11,20/11,50
|Ощадбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,30/48,90
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,55
|48,05/48,80
|11,05/11,50
|Райффайзен
|40,05/41,42
|48,00/48,64
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.