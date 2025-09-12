Курс валют на 13-14 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13-14 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 12 сентября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,31 грн.

Курс евро

1 евро – 48,27 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,31 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,25/41,30 Евро 48,45/48,64 Злотый 11,30/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 12 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,90/41,52 47,80/48,80 11,20/11,50 Ощадбанк 41,10/41,55 48,05/48,80 11,05/11,50 ПУМБ 41,20/41,80 48,30/48,90 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,55 48,05/48,80 11,05/11,50 Райффайзен 40,05/41,42 48,00/48,64 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.