Курс валют на 13 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, в то же время евро подорожало на 35 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.02.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,79 грн за доллар (+12 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,36 грн (+35 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,40 грн (+10 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,85/41,85 грн.

Курс евро: 43,42/43,65 грн.

Курс злотого: 10,30/10,45 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,39/41,99 грн.

Ощадбанк: 41,40/41,99 грн.

ПУМБ: 41,60/42,20 грн.

Укргазбанк: 41,40/41,99 грн.

Райффайзен: 41,50/41,99 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 13 февраля:

ПриватБанк: 42,65/43,65 грн.

Ощадбанк: 42,80/43,80 грн.

ПУМБ: 43,30/43,90 грн.

Укргазбанк: 42,80/43,80 грн.

Райффайзен: 42,60/43,65 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,10/10,50 грн.

ПУМБ: 10,00/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,10/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл. Детальнее читайте в материале Delo.ua.