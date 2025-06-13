Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Наличный курс:

USD

41,43

41,35

EUR

48,25

48,00

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 13 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальные курсы доллара и евро на пятницу

Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, но упал до нового исторического рекорда по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.06.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,49 грн (-2 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,08 грн (+52 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,26 грн (+13 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,35/41,43 грн
Евро 48,00/48,25 грн
Злотый 11,10/11,25 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,08/41,68 47,45/48,45
Ощадбанк 41,10/41,70 47,79/48,50 10,90/11,30
ПУМБ 41,30/41,90 47,30/48,00 11,10/11,40
Укргазбанк 41,10/41,70 47,80/48,55 10,90/11,30
Райффайзен 41,26/41,55 47,30/48,20

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько