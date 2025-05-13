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Курс валют на 13 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США не изменился, в то же время евро подешевел на 60 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.05.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 грн (+0 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,16 грн (-60 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,88 грн (-15 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47 грн
|Евро
|46,30/46,70 грн
|Злотый
|10,90/11,03 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 05/41,75
|46,00/47,00
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|46,00/47,00
|10,55/11,10
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,90/47,60
|10,80/11,10
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|46,00/47,00
|10,55/11,10
|Райффайзен
|41,38/41,63
|45,75/46,57
Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.