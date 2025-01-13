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Курс валют на 13 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Курсы евро и злотого по отношению к гривне укрепились.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 13.01.2025 года (понедельник).
- 1 доллар США – 42,28 грн (+0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,57 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 злотый – 10,22 грн (+3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 42,97/43,00 грн.
- Курс евро: 44,20/44,40 грн.
- Курс злотого: 10,30/10,40 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 января курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 42,38/42,98 грн.
- Сбербанк: 42,25/42,95 грн.
- ПУМБ: 42,30/43,00 грн.
- Укргазбанк: 42,25/42,85 грн.
- Райффайзен: 42,00/42,84 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 13 января:
- ПриватБанк: 43,55/44,55 грн.
- Сбербанк: 43,30/44,35 грн.
- ПУМБ: 43,90/44,70 грн.
- Укргазбанк: 43,50/44,30 грн.
- Райффайзен: 42,90/44,40 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Сбербанк: еще не установлен.
- ПУМБ: 9,90/10,40 грн.
- Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.
Только за первые 10 дней января падение гривны к доллару превысило 1%. Это связано как с укреплением американской валюты в мире, так и высоким спросом на доллар в Украине. Детальнее читайте в материале Delo.ua.