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Курс валют на 14-15 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 июня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,49 грн.
Курс евро
- 1 евро – 48,08 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,26 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,35/41,43 грн
|Евро
|48,00/48,25 грн
|Злотый
|11,10/11,25 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,08/41,68
|47,45/48,45
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|47,79/48,50
|10,90/11,30
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,30/48,00
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,80/48,55
|10,90/11,30
|Райффайзен
|41,26/41,55
|47,30/48,20
Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.