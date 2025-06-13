Курс валют на 14-15 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7-8 июня (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 6 июня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн.

Курс евро

1 евро – 48,08 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,26 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,43 грн Евро 48,00/48,25 грн Злотый 11,10/11,25 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 13 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,08/41,68 47,45/48,45 Ощадбанк 41,10/41,70 47,79/48,50 10,90/11,30 ПУМБ 41,30/41,90 47,30/48,00 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,70 47,80/48,55 10,90/11,30 Райффайзен 41,26/41,55 47,30/48,20

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.