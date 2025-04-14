Курс валют на 14 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни незначительно укрепился по отношению к доллару США, но обновил исторический рекорд по евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.04.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,92 грн (+107 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,92 грн (+15 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 40,95/41,10 грн Евро 46,50/46,95 грн Злотый 10,73/10,90 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,40 46,15/47,10 Ощадбанк 40,15/41,50 46,10/47,05 10,65/10,90 ПУМБ 41,05/41,55 46,25/47,35 10,70/11,00 Укргазбанк 41,15/41,50 46,10/47,05 10,65/10,90 Райффайзен 41,10/41,53 46,10/47,35

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.