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Курс валют на 14 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни незначительно укрепился по отношению к доллару США, но обновил исторический рекорд по евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.04.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,92 грн (+107 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,92 грн (+15 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,95/41,10 грн
|Евро
|46,50/46,95 грн
|Злотый
|10,73/10,90 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,40
|46,15/47,10
|Ощадбанк
|40,15/41,50
|46,10/47,05
|10,65/10,90
|ПУМБ
|41,05/41,55
|46,25/47,35
|10,70/11,00
|Укргазбанк
|41,15/41,50
|46,10/47,05
|10,65/10,90
|Райффайзен
|41,10/41,53
|46,10/47,35
Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.