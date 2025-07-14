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Курс валют на 14 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на понедельник

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подешевел на 13 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.07.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,78 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,84 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,47 грн (-6 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",  наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Долар США 41,63/41,70 грн
Евро 49,05/49,25 грн
Злотый 11,46/11,58 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

ПриватБанк 41,35/41,95 48,25/49,25
Ощадбанк 41,40/42,00 48,50/49,30 11,00/11,60
ПУМБ 41,50/42,10 48,60/49,30 11,38/11,68
Укргазбанк 41,40/42,00 48,50/49,30 11,00/11,60
Райффайзен 41,64/41,92 48,50/49,09

Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua

Автор:
Светлана Манько