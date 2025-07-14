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Курс валют на 14 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, в то же время евро подешевел на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.07.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,78 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,84 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн (-6 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Долар США
|41,63/41,70 грн
|Евро
|49,05/49,25 грн
|Злотый
|11,46/11,58 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|ПриватБанк
|41,35/41,95
|48,25/49,25
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,50/49,30
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,60/49,30
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,50/49,30
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,64/41,92
|48,50/49,09
Заметим, по оценкам экспертов, в июле возможны колебания доллара в диапазоне 41,5-42,7 грн, по евро – в пределах 48-50 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua