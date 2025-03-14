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Курс валют на 14 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США продолжает снижаться, в то же время евро подешевел на 16 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.03.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,53 грн за доллар (+3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,00 грн (-16 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,71 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,46/41,55 грн.
- Курс евро: 45,00/44,25 грн.
- Курс злотого: 10,65/10,80 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 13 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,10/41,80 грн.
- Ощадбанк: 41,15/41,70 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,15/41,70 грн.
- Райффайзен: 41,15/41,68 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 13 марта:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,45/45,50 грн.
- ПУМБ: 45,00/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,45/45,50 грн.
- Райффайзен: 44,55/45,68грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,55/10,80 грн.
- ПУМБ: 10,60/10,80 грн.
- Укргазбанк: 10,55 грн/10,80 грн.
Отметим, что гривна продолжает укрепляться, несмотря на геополитическую турбулентность вокруг Украины и рост спроса на валюту со стороны государственного сектора. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.