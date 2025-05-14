Курс валют на 14 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро подешевело на 7 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.05.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,50 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,09 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,85 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,39/41,47 грн Евро 46,33/46,61 грн Злотый 10,90/11,03 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 05/41,65 45,77/46,73 Ощадбанк 41,30/41,80 45,90/46,90 10,55/11,10 ПУМБ 41,20/41,80 46,00/47,00 10,80/11,10 Укргазбанк 40,30/41,80 45,90/46,90 10,55/11,10 Райффайзен 41,43/41,65 45,80/46,45

Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.