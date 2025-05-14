- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 14 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро подешевело на 7 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 14.05.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,50 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,09 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,85 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,39/41,47 грн
|Евро
|46,33/46,61 грн
|Злотый
|10,90/11,03 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 05/41,65
|45,77/46,73
|Ощадбанк
|41,30/41,80
|45,90/46,90
|10,55/11,10
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,00/47,00
|10,80/11,10
|Укргазбанк
|40,30/41,80
|45,90/46,90
|10,55/11,10
|Райффайзен
|41,43/41,65
|45,80/46,45
Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.