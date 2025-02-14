Курс валют на 15-16 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15-16.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 14 февраля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,80 грн.

Курс евро

1 евро – 43,44 грн.

Курс злотого

1 злотый – 10,41 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):

Курс доллара США: 41,80/41,87 грн.

Курс евро: 43,35/43,80 грн.

Курс злотого: 10,35/10,46 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 14 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.

Ощадбанк: 41,40/41,99 грн.

ПУМБ: 41,50/42,10 грн.

Укргазбанк: 41,40/41,99 грн.

Райффайзен: 41,50/41,93 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 14 февраля:

ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.

Ощадбанк: 42,90/43,90 грн.

ПУМБ: 43,10/43,80 грн.

Укргазбанк: 42,90/43,90 грн.

Райффайзен: 42,80/43,78 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,20/10,50 грн.

ПУМБ: 10,10/10,50 грн.

Укргазбанк: 10,20/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл. Детальнее читайте в материале Delo.ua.