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Курс валют на 15-16 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, которые были установлены на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15-16.02.2025 (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 14 февраля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,80 грн.
Курс евро
- 1 евро – 43,44 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,41 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 41,80/41,87 грн.
- Курс евро: 43,35/43,80 грн.
- Курс злотого: 10,35/10,46 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 14 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,35/41,95 грн.
- Ощадбанк: 41,40/41,99 грн.
- ПУМБ: 41,50/42,10 грн.
- Укргазбанк: 41,40/41,99 грн.
- Райффайзен: 41,50/41,93 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 14 февраля:
- ПриватБанк: 42,85/43,85 грн.
- Ощадбанк: 42,90/43,90 грн.
- ПУМБ: 43,10/43,80 грн.
- Укргазбанк: 42,90/43,90 грн.
- Райффайзен: 42,80/43,78 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,20/10,50 грн.
- ПУМБ: 10,10/10,50 грн.
- Укргазбанк: 10,20/10,50 грн.
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