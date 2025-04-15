- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 15 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни несущественно укрепился по отношению к доллару США, но обновил исторический минимум по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.04.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,32 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,03 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,97 грн (+5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,87/40,98 грн
|Евро
|46,50/46,83 грн
|Злотый
|10,73/10,85 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,20
|46,45/47,20
|Ощадбанк
|41,00/41,30
|46,50/47,35
|10,70/10,90
|ПУМБ
|41,10/41,45
|46,35/47,55
|10,80/11,00
|Укргазбанк
|41,00/41,30
|46,50/47,35
|10,70/10,90
|Райффайзен
|40,90/41,41
|46,00/47,10
Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.