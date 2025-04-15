Курс валют на 15 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни несущественно укрепился по отношению к доллару США, но обновил исторический минимум по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.04.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,32 грн (-6 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,03 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,97 грн (+5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 40,87/40,98 грн Евро 46,50/46,83 грн Злотый 10,73/10,85 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,20 46,45/47,20 Ощадбанк 41,00/41,30 46,50/47,35 10,70/10,90 ПУМБ 41,10/41,45 46,35/47,55 10,80/11,00 Укргазбанк 41,00/41,30 46,50/47,35 10,70/10,90 Райффайзен 40,90/41,41 46,00/47,10

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.