Курс валют на 15 августа 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на шесть копеек, а евро потерял больше – 21 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.08.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,45 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,44 грн (-21 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,38 грн (-4 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47
|Евро
|48,38/48,57
|Злотый
|11,30/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|47,80/48,80
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,30/41,75
|48,05/48,80
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,20/41,80
|48,20/48,90
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,15/41,65
|48,15/48,65
|10,50/11,38
|Райффайзен
|41,26/41,64
|48,10/48,59
|10,70/11,70
На прошлой неделе Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит, читайте в материале Delo.ua.