НБУ курс:

USD

41,45

--0,06

EUR

48,44

--0,21

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,50

48,30

Читати українською

Курс валют на 15 августа 2025 года: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Курс доллара ослаб
Курс доллара ослаб / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне упал на шесть копеек, а евро потерял больше – 21 копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.08.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,45 грн (-6 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,44 грн (-21 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,38 грн (-4 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,47
Евро 48,38/48,57
Злотый 11,30/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,05/41,65 47,80/48,80 11,20/12,10
Ощадбанк 41,30/41,75 48,05/48,80 9,70/10,40
ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,25/11,55
Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,38
Райффайзен 41,26/41,64 48,10/48,59 10,70/11,70

На прошлой неделе Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Наталия Гуленцова