- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 15 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США начал снижаться, в то же время евро подорожало сразу на 50 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.05.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 грн (+4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,59 грн (+50 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,99 грн (+14 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47 грн
|Евро
|46,55/46,75 грн
|Злотый
|10,93/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 15 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 15/41,75
|45,90/46,90
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|46,10/47,10
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,00/46,70
|10,72/11,02
|Укргазбанк
|40,25/41,75
|46,10/47,10
|10,55/11,15
|Райффайзен
|41,35/41,61
|46,10/47,90
Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.