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Курс валют на 15 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США начал снижаться, в то же время евро подорожало сразу на 50 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 15.05.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,54 грн (+4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,59 грн (+50 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,99 грн (+14 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,47 грн
Евро 46,55/46,75 грн
Злотый 10,93/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 15 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 15/41,75 45,90/46,90
Ощадбанк 41,25/41,75 46,10/47,10 10,55/11,15
ПУМБ 41,20/41,80 46,00/46,70 10,72/11,02
Укргазбанк 40,25/41,75 46,10/47,10 10,55/11,15
Райффайзен 41,35/41,61 46,10/47,90

Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько