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Курс валют на 16 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Гривна укрепилась после рекордного падения / Freepik

Официальный курс гривни существенно укрепился после падения до исторического минимума по отношению к евро. Европейская валюта подешевела сразу на 42 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.04.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,18 грн (-14 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,61 грн (-42 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,88 грн (-9 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 40,80/40,90 грн
Евро 46,36/46,60 грн
Злотый 10,70/10,85 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40,90/41,10 46,25/46,90
Ошадбанк 40,95/41,15 46,30/46,95 10,70/10,90
ПУМБ 40,97/41,35 46,35/46,95 10,80/11,00
Укргазбанк 40,95/41,15 46,30/46,95 10,70/10,90
Райффайзен 40,80/41,35 46,00/46,85

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько