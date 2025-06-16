Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

--0,02

EUR

48,08

+0,63

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

48,21

48,05

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 16 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на понедельник / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, но упал до нового исторического рекорда по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,45 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,69 грн (-39 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,16 грн (-10 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,39/41,45 грн
Евро 48,05/48,25 грн
Злотый 11,15/11,25 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,05/41,65 47,25/48,25
Сбербанк 41,10/41,70 47,50/48,30 10,90/11,30
ПУМБ 41,20/41,80 47,70/48,40 11,10/11,40
Укргазбанк 41,10/41,70 47,50/48,30 10,90/11,30
Райффайзен 41,35/41,75 47,30/48,08

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько