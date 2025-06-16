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Курс валют на 16 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, но упал до нового исторического рекорда по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2025 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,45 грн (-4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,69 грн (-39 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,16 грн (-10 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,39/41,45 грн
|Евро
|48,05/48,25 грн
|Злотый
|11,15/11,25 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|47,25/48,25
|Сбербанк
|41,10/41,70
|47,50/48,30
|10,90/11,30
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,70/48,40
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,10/41,70
|47,50/48,30
|10,90/11,30
|Райффайзен
|41,35/41,75
|47,30/48,08
Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.