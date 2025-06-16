Курс валют на 16 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, но упал до нового исторического рекорда по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.06.2025 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,45 грн (-4 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,69 грн (-39 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,16 грн (-10 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,39/41,45 грн Евро 48,05/48,25 грн Злотый 11,15/11,25 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 47,25/48,25 Сбербанк 41,10/41,70 47,50/48,30 10,90/11,30 ПУМБ 41,20/41,80 47,70/48,40 11,10/11,40 Укргазбанк 41,10/41,70 47,50/48,30 10,90/11,30 Райффайзен 41,35/41,75 47,30/48,08

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.