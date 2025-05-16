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Курс валют на 16 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подешевел сразу на 31 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 16.05.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,47 грн (-7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,38 грн (-31 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,94 грн (-5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,38/41,45 грн
|Евро
|46,55/46,70 грн
|Злотый
|10,94/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 10/41,70
|45,95/46,95
|Ощадбанк
|41,15/41,70
|46,00/46,95
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,40/46,70
|10,72/11,02
|Укргазбанк
|40,15/41,70
|46,10/47,10
|10,55/11,15
|Райффайзен
|41,35/41,59
|46,10/47,72
Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.