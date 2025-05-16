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Курс валют на 17-18 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро 17-18 мая (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 16 мая.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,47 грн.

Курс евро

  • 1 евро – 46,38 грн.

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,94 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,38/41,45 грн
Евро 46,55/46,70 грн
Злотый 10,94/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 10/41,70 45,95/46,95
Ощадбанк 41,15/41,70 46,00/46,95 10,55/11,15
ПУМБ 41,30/41,90 46,40/46,70 10,72/11,02
Укргазбанк 40,15/41,70 46,10/47,10 10,55/11,15
Райффайзен 41,35/41,59 46,10/47,72

Заметим, что спрос на наличную валюту со стороны населения по-прежнему сохраняется на низком уровне, на межбанковском рынке тоже наблюдается падение активности покупателей. Такая ситуация обеспечивает гривне временную передышку и способствует стабилизации курса, которая может продолжаться до конца мая. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько