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Курс валют на 17 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны снижается по отношению к доллару США, а евро подорожал на 41 копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.04.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,22 грн (+4 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,82 грн (+41 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,90 грн (+2 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,95/41,08 грн
|Евро
|46,70/46,95 грн
|Злотый
|10,73/10,85 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,15
|46,30/47,10
|Ощадбанк
|40,95/41,20
|46,40/47,15
|10,70/10,90
|ПУМБ
|40,99/41,45
|46,45/47,35
|10,80/11,00
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,40/47,15
|10,70/10,90
|Райффайзен
|40,95/41,45
|46,30/47,25
Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.