Курс валют на 17 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны снижается по отношению к доллару США, а евро подорожал на 41 копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.04.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,22 грн (+4 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,82 грн (+41 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,90 грн (+2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 40,95/41,08 грн Евро 46,70/46,95 грн Злотый 10,73/10,85 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 16 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,15 46,30/47,10 Ощадбанк 40,95/41,20 46,40/47,15 10,70/10,90 ПУМБ 40,99/41,45 46,45/47,35 10,80/11,00 Укргазбанк 40,95/41,20 46,40/47,15 10,70/10,90 Райффайзен 40,95/41,45 46,30/47,25

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.