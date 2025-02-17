Курс валют на 17 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, но несколько снизился по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.02.2025 г. (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,63 грн за доллар (-17 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,59 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,477 грн (+6 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,75/41,80 грн.

Курс евро: 43,75/43,90 грн.

Курс злотого: 10,38/10,50 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,28/41,88 грн.

Ощадбанк: 41,35/41,90 грн.

ПУМБ: 41,40/42,00 грн.

Укргазбанк: 41,35/41,90 грн.

Райффайзен: 41,45/41,82 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 февраля:

ПриватБанк: 42,95/43,95 грн.

Ощадбанк: 43,05/43,95 грн.

ПУМБ: 43,30/44,00 грн.

Укргазбанк: 43,05/43,95 грн.

Райффайзен: 43,20/44,18 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.

ПУМБ: 10,30/10,60 грн.

Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.

Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Детальнее читайте в материале Delo.ua.