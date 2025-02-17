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Курс валют на 17 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, но несколько снизился по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.02.2025 г. (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,63 грн за доллар (-17 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,59 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,477 грн (+6 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,75/41,80 грн.
- Курс евро: 43,75/43,90 грн.
- Курс злотого: 10,38/10,50 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 февраля курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,28/41,88 грн.
- Ощадбанк: 41,35/41,90 грн.
- ПУМБ: 41,40/42,00 грн.
- Укргазбанк: 41,35/41,90 грн.
- Райффайзен: 41,45/41,82 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 февраля:
- ПриватБанк: 42,95/43,95 грн.
- Ощадбанк: 43,05/43,95 грн.
- ПУМБ: 43,30/44,00 грн.
- Укргазбанк: 43,05/43,95 грн.
- Райффайзен: 43,20/44,18 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,30/10,50 грн.
- ПУМБ: 10,30/10,60 грн.
- Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.
Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от денежного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.
Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Детальнее читайте в материале Delo.ua.