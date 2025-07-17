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Курс валют на 17 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Гривна укрепилась: официальный курс НБУ / Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подешевел на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.07.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,81 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,52 грн (-28 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,40 грн (-7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,70/41,78 грн
Евро 48,75/49,04 грн
Злотый 11,40/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,39/41,99 48,05/49,05
Ощадбанк 41,35/41,95 48,35/49,20 11,00/11,60
ПУМБ 41,60/42,20 48,70/49,40 11,38/11,68
Укргазбанк 41,35/41,95 48,45/49,30 11,00/11,60
Райффайзен 41,76/42,03 48,20/48,70

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько