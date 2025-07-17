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Курс валют на 17 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подешевел на десять копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.07.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,81 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,52 грн (-28 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,40 грн (-7 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,70/41,78 грн
|Евро
|48,75/49,04 грн
|Злотый
|11,40/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,39/41,99
|48,05/49,05
|Ощадбанк
|41,35/41,95
|48,35/49,20
|11,00/11,60
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,70/49,40
|11,38/11,68
|Укргазбанк
|41,35/41,95
|48,45/49,30
|11,00/11,60
|Райффайзен
|41,76/42,03
|48,20/48,70
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.