Курс валют на 17 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, а евро снова стоит больше 48 гривен.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.06.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,53 грн (+8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,07 грн (+38 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,28 грн (+12 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,47 грн Евро 48,20/48,35 грн Злотый 11,16/11,30 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,70 47,30/48,30 Ошадбанк 41,15/41,75 47,60/48,60 10,80/11,45 ПУМБ 41,20/41,80 47,70/48,40 11,10/11,40 Укргазбанк 41,15/41,75 47,50/48,30 10,80/11,45 Райффайзен 41,42/41,69 47,70/48,44

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.