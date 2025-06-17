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Курс валют на 17 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США немного снизился, а евро снова стоит больше 48 гривен.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.06.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,53 грн (+8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,07 грн (+38 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,28 грн (+12 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,47 грн
|Евро
|48,20/48,35 грн
|Злотый
|11,16/11,30 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,70
|47,30/48,30
|Ошадбанк
|41,15/41,75
|47,60/48,60
|10,80/11,45
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,70/48,40
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,15/41,75
|47,50/48,30
|10,80/11,45
|Райффайзен
|41,42/41,69
|47,70/48,44
Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.