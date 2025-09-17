Курс валют на 17 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подорожало еще на шестнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.09.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,18 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,66 грн (+16 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,45 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,20/41,25 Евро 48,65/48,85 Злотый 11,33/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,75/41,35 47,85/48,85 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,20/48,90 11,05/11,55 ПУМБ 41,10/41,70 48,20/48,90 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,20/48,90 11,05/11,55 Райффайзен 41,07/41,48 48,30/48,90 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.