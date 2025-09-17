- Категория
Курс валют на 17 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне продолжает снижаться, в то же время евро подорожало еще на шестнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.09.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,18 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,66 грн (+16 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,45 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,25
|Евро
|48,65/48,85
|Злотый
|11,33/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|47,85/48,85
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,20/48,90
|11,05/11,55
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,20/48,90
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,20/48,90
|11,05/11,55
|Райффайзен
|41,07/41,48
|48,30/48,90
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.