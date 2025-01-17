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Курс валют на 17 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

обмен валют, евро, курс евро
Гривна укрепляется. Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, отступив от исторических минимумов. В то же время евро тоже дешевеет.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.01.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,17 грн за доллар (-9 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,32 грн (-21 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,16 грн (-5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

  • Курс доллара США: 42,60/42,65 грн.
  • Курс евро: 43,85/44,05 грн.
  • Курс злотого: 10,25/10,37 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 января курс доллара выглядит так:

  • ПриватБанк: 42,10/42,70 грн.
  • Ощадбанк: 42,05/42,70 грн.
  • ПУМБ: 42,30/42,90 грн.
  • Укргазбанк: 42,20/42,80 грн.
  • Райффайзен: 41,95/42,55 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 января:

  • ПриватБанк: 43,15/44,15 грн.
  • Ощадбанк: 43,15/44,10 грн.
  • ПУМБ: 43,90/44,60 грн.
  • Укргазбанк: 43,30/44,10 грн.
  • Райффайзен: 42,90/44,00 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

  • Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.
  • ПУМБ: 9,90/10,40 грн.
  • Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, чего ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения.

Только за первые 10 дней января падение гривны к доллару превысило 1%. Это связано как с укреплением американской валюты в мире, так и высоким спросом на доллар в Украине. Детальнее читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько