Курс валют на 18 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на одиннадцать копеек, а евро подешевел на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.08.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,34 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,30 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,34 грн (-4 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,42 Евро 48,40/48,55 Злотый 11,28/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 47,80/48,80 11,20/12,10 Сбербанк 41,30/41,75 48,05/48,80 9,70/10,40 ПУМБ 41,20/41,80 48,20/48,90 11,25/11,55 Укргазбанк 41,15/41,65 48,15/48,65 10,50/11,38 Райффайзен 41,10/41,59 48,00/48,55 10,70/11,70

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.