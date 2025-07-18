Курс валют на 18 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подешевел на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.07.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,87 грн (+6 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,45 грн (-7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,65/41,75 грн Евро 48,65/48,85 грн Злотый 11,39/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,45/42,05 48,20/49,00 Ощадбанк 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 ПУМБ 41,60/42,20 48,50/49,20 11,30/11,60 Укргазбанк 41,40/42,00 48,20/49,00 11,00/11,50 Райффайзен 41,61/41,90 48,05/48,63

Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.