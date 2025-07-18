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Курс валют на 18 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился, а евро подешевел на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.07.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,87 грн (+6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,45 грн (-7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,65/41,75 грн
|Евро
|48,65/48,85 грн
|Злотый
|11,39/11,50 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,45/42,05
|48,20/49,00
|Ощадбанк
|41,40/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|ПУМБ
|41,60/42,20
|48,50/49,20
|11,30/11,60
|Укргазбанк
|41,40/42,00
|48,20/49,00
|11,00/11,50
|Райффайзен
|41,61/41,90
|48,05/48,63
Заметим, по оценкам экспертов, до конца июля доллар останется в пределах 41,6-42 грн., тогда как евро будет двигаться в коридоре 48,5-49,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.