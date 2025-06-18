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Курс валют на 18 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подешевел на 5 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,52 грн (-1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,02 грн (-5 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,23 грн (-5 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,40/41,48 грн
|Евро
|48,15/48,34 грн
|Злотый
|11,15/11,30 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,12/41,72
|47,50/48,50
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|47,55/48,55
|10,80/11,45
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,80/48,50
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,15/41,75
|47,50/48,50
|10,80/11,45
|Райффайзен
|41,40/41,69
|47,60/48,30
Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.