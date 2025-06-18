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Курс валют на 18 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Фото: Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, а евро подешевел на 5 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.06.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,52 грн (-1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,02 грн (-5 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,23 грн (-5 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,40/41,48 грн
Евро 48,15/48,34 грн
Злотый 11,15/11,30 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,12/41,72 47,50/48,50
Ощадбанк 41,15/41,75 47,55/48,55 10,80/11,45
ПУМБ 41,30/41,90 47,80/48,50 11,10/11,40
Укргазбанк 41,15/41,75 47,50/48,50 10,80/11,45
Райффайзен 41,40/41,69 47,60/48,30

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько