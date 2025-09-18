- Категория
Курс валют на 18 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно вырос, а евро подорожало еще на одиннадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.09.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,19 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,77 грн (+11 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,25
|Евро
|48,75/48,91
|Злотый
|11,38/11,49
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|48,10/49,10
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,45
|48,40/49,20
|11,05/11,60
|ПУМБ
|41,00/41,60
|48,20/48,90
|11,10/11,45
|Укргазбанк
|41,05/41,45
|48,400/49,20
|11,05/11,60
|Райффайзен
|41,10/41,38
|48,50/48,03
|11,10/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.