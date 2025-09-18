Курс валют на 18 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно вырос, а евро подорожало еще на одиннадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.09.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,19 грн (+1 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,77 грн (+11 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,20/41,25 Евро 48,75/48,91 Злотый 11,38/11,49

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,75/41,35 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,40/49,20 11,05/11,60 ПУМБ 41,00/41,60 48,20/48,90 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,400/49,20 11,05/11,60 Райффайзен 41,10/41,38 48,50/48,03 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.