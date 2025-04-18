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Курс валют на 19-20 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19-20 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 18 апреля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн.
Курс евро
- 1 евро – 47,00 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,00/41,60 грн
|Евро
|46,62/47,40 грн
|Злотый
|10,60/11,20 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,95/41,55
|46,35/47,35
|Ощадбанк
|41,00/41,60
|46,45/47,45
|10,50/11,10
|ПУМБ
|41,10/41,70
|46,80/47,50
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|41,00/41,60
|46,45/47,45
|10,50/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,40/47,32
Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.