Курс валют на 19-20 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19-20 апреля (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 18 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн.

Курс евро

1 евро – 47,00 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,00 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,00/41,60 грн Евро 46,62/47,40 грн Злотый 10,60/11,20 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,95/41,55 46,35/47,35 Ощадбанк 41,00/41,60 46,45/47,45 10,50/11,10 ПУМБ 41,10/41,70 46,80/47,50 10,85/11,15 Укргазбанк 41,00/41,60 46,45/47,45 10,50/11,10 Райффайзен 40,90/41,55 46,40/47,32

Заметим, пока гривня укрепляется к доллару, евро дорожает и уже вплотную приближается к отметке 47 гривен. В пользу сильной гривны играет нестабильность доллара и его ослабление по отношению к евро. Спрос на валюту как на наличном, так и межбанковском рынке пока не растет. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.