Курс валют на 19 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подешевело на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.08.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,26 грн (-8 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,17 грн (-13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,33 грн (-1 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,37/41,45 Евро 48,30/48,47 Злотый 11,28/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,10/41,65 47,80/48,70 11,20/12,10 Ощадбанк 41,20/41,70 48,00/48,75 9,70/10,40 ПУМБ 41,20/41,70 48,20/48,80 11,25/11,55 Укргазбанк 41,10/41,65 48,00/48,75 10,50/11,38 Райффайзен 41,20/41,54 47,90/48,48 10,70/11,70

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.