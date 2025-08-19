- Категория
Курс валют на 19 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подешевело на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.08.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,26 грн (-8 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,17 грн (-13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,33 грн (-1 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,37/41,45
|Евро
|48,30/48,47
|Злотый
|11,28/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,10/41,65
|47,80/48,70
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,20/41,70
|48,00/48,75
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,20/41,70
|48,20/48,80
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,10/41,65
|48,00/48,75
|10,50/11,38
|Райффайзен
|41,20/41,54
|47,90/48,48
|10,70/11,70
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.