Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,26

--0,08

EUR

48,17

--0,13

Наличный курс:

USD

41,45

41,37

EUR

48,47

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 19 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, валюта
Нацбанк обновил курс валют / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на восемь копеек, а евро подешевело на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.08.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,26 грн (-8 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,17 грн (-13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,33 грн (-1 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,37/41,45
Евро 48,30/48,47
Злотый 11,28/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,10/41,65 47,80/48,70 11,20/12,10
Ощадбанк 41,20/41,70 48,00/48,75 9,70/10,40
ПУМБ 41,20/41,70 48,20/48,80 11,25/11,55
Укргазбанк 41,10/41,65 48,00/48,75 10,50/11,38
Райффайзен 41,20/41,54 47,90/48,48 10,70/11,70

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько