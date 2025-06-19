Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,63

+0,10

EUR

47,90

--0,11

Наличный курс:

USD

41,55

41,50

EUR

48,30

48,14

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 19 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США существенно снизился, а евро подешевел на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,63 грн (+11 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,90 грн (-12 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,20 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,49/41,55 грн
Евро 48,16/48,30 грн
Злотый 11,17/11,29 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,20/41,80 47,45/48,45
Ощадбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40
ПУМБ 41,30/41,90 47,90/48,60 11,10/11,40
Укргазбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40
Райффайзен 41,55/41,80 47,60/48,28

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн.

Автор:
Светлана Манько