Курс валют на 19 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США существенно снизился, а евро подешевел на 12 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.06.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,63 грн (+11 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,90 грн (-12 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,20 грн (-3 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,49/41,55 грн Евро 48,16/48,30 грн Злотый 11,17/11,29 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,20/41,80 47,45/48,45 Ощадбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40 ПУМБ 41,30/41,90 47,90/48,60 11,10/11,40 Укргазбанк 41,25/41,85 47,70/48,50 10,80/11,40 Райффайзен 41,55/41,80 47,60/48,28

Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн.