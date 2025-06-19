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Курс валют на 19 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США существенно снизился, а евро подешевел на 12 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.06.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,63 грн (+11 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,90 грн (-12 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,20 грн (-3 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,49/41,55 грн
|Евро
|48,16/48,30 грн
|Злотый
|11,17/11,29 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,20/41,80
|47,45/48,45
|Ощадбанк
|41,25/41,85
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,90/48,60
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,25/41,85
|47,70/48,50
|10,80/11,40
|Райффайзен
|41,55/41,80
|47,60/48,28
Заметим, по прогнозам экспертов, до конца июня доллар будет колебаться в пределах 41,6-41,9 грн, а евро немного подешевеет и стабилизируется в диапазоне 46,5-47,5 грн.