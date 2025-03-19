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Курс валют на 19 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США и евро начал снижаться после незначительного укрепления в начале недели.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.03.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,56 грн за доллар (+12 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,35 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,86 грн (+8 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,53/41,62 грн.
- Курс евро: 45,35/45,58 грн.
- Курс злотого: 10,75/10,87 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 17 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,11/41,71 грн.
- Ощадбанк: 41,25/41,80 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,11/41,71 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,73 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 17 марта:
- ПриватБанк: 44,65/45,65 грн.
- Ощадбанк: 44,70/45,75 грн.
- ПУМБ: 45,00/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,70/45,75 грн.
- Райффайзен: 44,70/45,63 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,75/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,70/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,75 грн/10,90 грн.
Заметим, ближе к середине марта гривна начала ослабевать. Причины – глобальная нестабильность доллара и формирование новой волны спроса на валюту. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.