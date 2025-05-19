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Курс валют на 19 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снижается, в то же время евро подорожало на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.05.2025 года (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,50 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 46,45 грн (+7 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,93 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,42/41,50 грн
|Евро
|46,50/46,70 грн
|Злотый
|10,90/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 19 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 10/41,70
|45,85/46,85
|Ощадбанк
|41,10/41,70
|45,90/46,90
|10,55/11,15
|ПУМБ
|41,20/41,80
|46,30/47,00
|10,72/11,02
|Укргазбанк
|40,10/41,70
|45,00/46,90
|10,55/11,15
|Райффайзен
|41,42/41,67
|46,15/47,80
Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.