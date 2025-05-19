Курс валют на 19 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снижается, в то же время евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.05.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,50 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,45 грн (+7 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,93 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,42/41,50 грн Евро 46,50/46,70 грн Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 10/41,70 45,85/46,85 Ощадбанк 41,10/41,70 45,90/46,90 10,55/11,15 ПУМБ 41,20/41,80 46,30/47,00 10,72/11,02 Укргазбанк 40,10/41,70 45,00/46,90 10,55/11,15 Райффайзен 41,42/41,67 46,15/47,80

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.