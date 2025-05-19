Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Наличный курс:

USD

41,50

41,42

EUR

46,70

46,50

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 19 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, курс валют
Нацбанк установил официальный курс на понедельник

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снижается, в то же время евро подорожало на семь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 19.05.2025 года (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,50 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,45 грн (+7 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,93 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,42/41,50 грн
Евро 46,50/46,70 грн
Злотый 10,90/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 10/41,70 45,85/46,85
Ощадбанк 41,10/41,70 45,90/46,90 10,55/11,15
ПУМБ 41,20/41,80 46,30/47,00 10,72/11,02
Укргазбанк 40,10/41,70 45,00/46,90 10,55/11,15
Райффайзен 41,42/41,67 46,15/47,80

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько