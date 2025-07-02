Курс валют на 2 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, которое подорожало еще на 42 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.06.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,82 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,40 грн (+42 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,64 грн (+9 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,64/41,70 грн Евро 49,40/49,65 грн Злотый 11,55/11,65 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,40/42,00 48,65/49,65 Ощадбанк 41,45/42,05 48,95/49,80 11,15/11,75 ПУМБ 41,50/42,10 48,60/49,30 11,40/11,70 Укргазбанк 41,45/42,05 48,95/49,80 11,15/11,75 Райффайзен 41,73/41,98 48,80/49,63

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.