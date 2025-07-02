Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,04

EUR

49,41

+0,42

Наличный курс:

USD

41,70

41,64

EUR

49,65

49,40

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Курс валют на 2 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро
Фото: Freepik

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, которое подорожало еще на 42 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.06.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,82 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 49,40 грн (+42 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,64 грн (+9 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,64/41,70 грн
Евро 49,40/49,65 грн
Злотый 11,55/11,65 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,40/42,00 48,65/49,65
Ощадбанк 41,45/42,05 48,95/49,80 11,15/11,75
ПУМБ 41,50/42,10 48,60/49,30 11,40/11,70
Укргазбанк 41,45/42,05 48,95/49,80 11,15/11,75
Райффайзен 41,73/41,98 48,80/49,63

Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько
Online трансляція "HR Wisdom Summit 2025"
Ивент