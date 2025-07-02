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Курс валют на 2 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снизился и упал до нового исторического минимума по отношению к евро, которое подорожало еще на 42 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,82 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,40 грн (+42 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,64 грн (+9 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,64/41,70 грн
|Евро
|49,40/49,65 грн
|Злотый
|11,55/11,65 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,40/42,00
|48,65/49,65
|Ощадбанк
|41,45/42,05
|48,95/49,80
|11,15/11,75
|ПУМБ
|41,50/42,10
|48,60/49,30
|11,40/11,70
|Укргазбанк
|41,45/42,05
|48,95/49,80
|11,15/11,75
|Райффайзен
|41,73/41,98
|48,80/49,63
Заметим, по оценкам экспертов, в начале июля гривна к доллару будет колебаться в пределах 41,4–41,9 грн/долл., тогда как ситуация с евро менее предсказуема из-за событий на мировом рынке. Подробнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.