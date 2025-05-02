Курс валют на 2 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, в то же время евро подешевел на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.05.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,59 грн (+12 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,08 грн (-8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,00 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,45/41,55 грн Евро 47,20/47,45 грн Злотый 10,92/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 20/41,80 46,65/47,65 Ощадбанк 41,15/41,75 46,70/47,70 10,60/11,20 ПУМБ 41,20/41,80 47,10/47,80 10,90/11,30 Укргазбанк 40,15/41,75 46,70/47,70 10,60/11,20 Райффайзен 41,53/41,79 46,60/47,38

Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.