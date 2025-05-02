- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 2 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился, в то же время евро подешевел на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.05.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,59 грн (+12 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,08 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,45/41,55 грн
|Евро
|47,20/47,45 грн
|Злотый
|10,92/11,05 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 20/41,80
|46,65/47,65
|Ощадбанк
|41,15/41,75
|46,70/47,70
|10,60/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,10/47,80
|10,90/11,30
|Укргазбанк
|40,15/41,75
|46,70/47,70
|10,60/11,20
|Райффайзен
|41,53/41,79
|46,60/47,38
Заметим, эксперты считают, что в мае спрос и предложение на валютном рынке останутся сбалансированными, что позволяет прогнозировать курс в пределах 41-42 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.