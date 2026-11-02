Курс валют на 2 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на семнадцать копеек, в то же время евро подорожало на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.11.2026 ( понедельник ).

Курс доллара

1 доллар США – 45,35 грн (-17 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,68 грн (+1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,50 грн (-3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 46,50/ 46,99 Евро 51,70/ 52,05 Злотый 11,70/ 11,85

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 2 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 45,25/45,95 50,30/51,30 11,30/ 11,80 Ощадбанк 45,30/ 46,00 50,50/ 51,35 11,30/ 11,80 ПУМБ 45,20/ 45,80 50,60/ 51,30 11,30/ 11,80 Укргазбанк 45,30/ 46,00 50,50/ 51,35 11,30/ 11,80 Райффайзен 45,20/45,99 50,50/51,10

В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.