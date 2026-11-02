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Курс валют на 2 ноября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился сразу на семнадцать копеек, в то же время евро подорожало на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 2.11.2026 ( понедельник ).
Курс доллара
- 1 доллар США – 45,35 грн (-17 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,68 грн (+1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,50 грн (-3 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|46,50/ 46,99
|Евро
|51,70/ 52,05
|Злотый
|11,70/ 11,85
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 2 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|45,25/45,95
|50,30/51,30
|11,30/ 11,80
|Ощадбанк
|45,30/ 46,00
|50,50/ 51,35
|11,30/ 11,80
|ПУМБ
|45,20/ 45,80
|50,60/ 51,30
|11,30/ 11,80
|Укргазбанк
|45,30/ 46,00
|50,50/ 51,35
|11,30/ 11,80
|Райффайзен
|45,20/45,99
|50,50/51,10
В конце октября гривна упала до самого низкого уровня за все время. 28 октября официальный курс доллара достиг рекордных 45,6 грн. В месяц доллар подорожал почти на 85 копеек, это около 2%. Dilo проанализировало, чего ждать с ноября, которым видят курс гривны аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.