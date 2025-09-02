Курс валют на 2 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился на 5 копеек, а евро подорожало на 27 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.09.2025 г. (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,37 грн (+5 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,47 грн (+27 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,39 грн (+9 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,28/41,35 Евро 48,27/48,45 Злотый 11,25/11,35

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,95/41,55 47,80/48,60 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,60 47,90/48,65 10,95/11,50 ПУМБ 41,10/41,65 47,90/48,55 11,10/11,40 Укргазбанк 41,05/41,60 47,90/48,65 10,95/11,50 Райффайзен 41,14/41,43 47,90/48,57 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.