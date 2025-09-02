- Категория
Курс валют на 2 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне изменился на 5 копеек, а евро подорожало на 27 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 02.09.2025 г. (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,37 грн (+5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,47 грн (+27 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,39 грн (+9 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,28/41,35
|Евро
|48,27/48,45
|Злотый
|11,25/11,35
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,95/41,55
|47,80/48,60
|11,20/11,55
|Ощадбанк
|41,05/41,60
|47,90/48,65
|10,95/11,50
|ПУМБ
|41,10/41,65
|47,90/48,55
|11,10/11,40
|Укргазбанк
|41,05/41,60
|47,90/48,65
|10,95/11,50
|Райффайзен
|41,14/41,43
|47,90/48,57
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.