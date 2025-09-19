Курс валют на 20-21 сентября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20-21 сентября (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 19 сентября.

Курс доллара

1 доллар США – 41,25 грн.

Курс евро

1 евро – 48,79 грн.

Курс злотого

1 злотый – 11,46 грн.

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,21/41,27 Евро 48,60/48,90 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 19 сентября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,80/41,40 48,10/49,10 11,20/11,55 Ощадбанк 41,05/41,45 48,40/49,10 11,05/11,60 ПУМБ 41,10/41,70 48,50/49,20 11,10/11,45 Укргазбанк 41,05/41,45 48,40/49,10 11,05/11,60 Райффайзен 41,18/41,47 48,50/49,20 11,10/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.