Курс валют на 20 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Гривна снижается: Нацбанк установил курс доллара и евро на среду / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снижается после укрепления накануне, а евро подорожало на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.08.2025 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,36 грн (+10 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,32 грн (+15 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,38 грн (+5 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,35/41,43
Евро 48,30/48,50
Злотый 11,28/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,15/41,75 47,90/48,80 11,20/12,10
Ощадбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40
ПУМБ 41,30/41,90 48,25/48,90 11,25/11,55
Укргазбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40
Райффайзен 41,22/41,53 48,00/48,49 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько