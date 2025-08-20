Курс валют на 20 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снижается после укрепления накануне, а евро подорожало на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.08.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,36 грн (+10 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,32 грн (+15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,38 грн (+5 коп.).

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,43 Евро 48,30/48,50 Злотый 11,28/11,40

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,15/41,75 47,90/48,80 11,20/12,10 Ощадбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40 ПУМБ 41,30/41,90 48,25/48,90 11,25/11,55 Укргазбанк 41,25/41,80 48,05/48,85 10,90/11,40 Райффайзен 41,22/41,53 48,00/48,49 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.