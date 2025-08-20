- Категория
Курс валют на 20 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снижается после укрепления накануне, а евро подорожало на 15 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.08.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,36 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,32 грн (+15 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,38 грн (+5 коп.).
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,35/41,43
|Евро
|48,30/48,50
|Злотый
|11,28/11,40
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,15/41,75
|47,90/48,80
|11,20/12,10
|Ощадбанк
|41,25/41,80
|48,05/48,85
|10,90/11,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|48,25/48,90
|11,25/11,55
|Укргазбанк
|41,25/41,80
|48,05/48,85
|10,90/11,40
|Райффайзен
|41,22/41,53
|48,00/48,49
|10,80/11,60
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.