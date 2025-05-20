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Курс валют на 20 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, евро, курс валют
Нацбанк установил официальный курс на вторник / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снижается, в то же время евро подорожало сразу на сорок одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.05.2025 года (вторник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,58 грн (+8 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 46,86 грн (+41 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 10,98 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,35/41,45 грн
Евро 46,63/46,90 грн
Злотый 10,95/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41, 15/41,75 46,00/47,00
Ощадбанк 41,15/41,75 46,30/47,10 10,40/11,05
ПУМБ 41,20/41,80 46,30/47,00 10,80/11,10
Укргазбанк 40,15/41,75 46,30/47,10 10,40/11,05
Райффайзен 41,40/41,65 46,30/46,95

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько