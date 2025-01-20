Курс валют на 20 января 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился, отступив от исторических минимумов.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 20.01.2025 года (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 42,12 грн за доллар (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,37 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,18 грн (+2 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 42,63/42,65 грн.

Курс евро: 43,95/44,05 грн.

Курс злотого: 10,26/10,35 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 20 января курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 42,05/42,65 грн.

Ощадбанк: 42,00/42,65 грн.

ПУМБ: 42,20/42,80 грн.

Укргазбанк: 42,20/42,80 грн.

Райффайзен: 41,95/42,55 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 20 января:

ПриватБанк: 43,11/44,10 грн.

Ощадбанк: 43,10/44,05 грн.

ПУМБ: 43,70/44,40 грн.

Укргазбанк: 43,30/44,10 грн.

Райффайзен: 42,90/44,07 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощадбанк: 9,70/10,40 грн.

ПУМБ: 9,80/10,30 грн.

Укргазбанк: 9,50/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать.

По прогнозам экспертов, до конца января курс останется около 42,4 грн/долл. благодаря снижению спроса на валюту и щедрым интервенциям НБУ. Подробнее читайте в материале Delo.ua.