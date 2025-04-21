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Курс валют на 21 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар, курс
Доллар замедлил рост.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на 2 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.04.2025 года (пятница).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,39 грн (+1 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 47,02 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,00 грн (0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 40,95/41,10 грн
Евро 46,80/47,05 грн
Злотый 10,77/10,90 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 40, 95/41,55 46,40/47,40
Сбербанк 41,05/41,60 46,45/47,45
ПУМБ 41,00/41,60 46,70/47,40 10,85/11,15
Укргазбанк 40,95/41,20 46,50/47,20 10,80/11,10
Райффайзен 40,90/41,55 46,50/47,95

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько