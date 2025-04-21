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Курс валют на 21 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США снизился, а евро подорожало на 2 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.04.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,39 грн (+1 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,02 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,00 грн (0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|40,95/41,10 грн
|Евро
|46,80/47,05 грн
|Злотый
|10,77/10,90 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40, 95/41,55
|46,40/47,40
|Сбербанк
|41,05/41,60
|46,45/47,45
|ПУМБ
|41,00/41,60
|46,70/47,40
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|40,95/41,20
|46,50/47,20
|10,80/11,10
|Райффайзен
|40,90/41,55
|46,50/47,95
Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.