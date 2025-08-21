Курс валют на 21 августа 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова снижается, а евро подешевел на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.08.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (+2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,17 грн (-15 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,34 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,43 Евро 48,25/48,45 Злотый 11,28/11,38

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,20/41,80 47,80/48,60 11,20/12,10 Ощадбанк 41,30/41,90 47,90/48,70 10,90/11,40 ПУМБ 41,35/41,95 47,95/48,50 11,25/11,55 Укргазбанк 41,30/41,90 47,90/48,70 10,90/11,40 Райффайзен 41,12/41,49 47,80/48,44 10,80/11,60

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.