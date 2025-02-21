Курс валют на 21 февраля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снижается, а евро подорожало на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.02.2025 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 41,73 грн за доллар (+5 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,55 грн (+ 8 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,47 грн (+8 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):

Курс доллара США: 41,72/41,78 грн.

Курс евро: 43,75/43,90 грн.

Курс злотого: 10,43/10,55 грн.

Курс доллара в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 февраля курс доллара выглядит так:

ПриватБанк: 41,30/41,90 грн.

Ощадбанк: 41,45/41,95 грн.

ПУМБ: 41,50/42,10 грн.

Укргазбанк: 41,45/41,95 грн.

Райффайзен: 41,40/41,84 грн.

Курс евро в кассах банков

В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 21 февраля:

ПриватБанк: 42,90/43,90 грн.

Ощадбанк: 42,95/43,95 грн.

ПУМБ: 43,30/44,00 грн.

Укргазбанк: 42,95/43,95 грн.

Райффайзен: 43,00/44,94 грн.

Курс злотого в кассах банков

Польский злотый оценивается в банках следующим образом:

Ощдбанк: 10,30/10,50 грн.

ПУМБ: 10,20/10,60 грн.

Укргазбанк: 10,30/10,50 грн.

Ранее Delo.ua разобралось в том, что ждать от валютного рынка в первые месяцы 2025 года. В частности, эксперты ожидают, что к весне будут преобладать девальвационные настроения. Следовательно, дальнейшего роста курса доллара не избежать. Спрос на валюту снижается, поэтому гривна становится крепче. Но среднесрочный прогноз остается неизменным: курс неизбежно вернется к 43 грн/долл.

Курсовая ситуация остается под контролем НБУ. А падение спроса на валюту вместе с ростом предложения позволяют удерживать баланс на рынке. Детальнее читайте в материале Delo.ua.