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Курс валют на 21 июля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс на понедельник / Freepik

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, а евро подорожало на 15 копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.07.2025 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,75 грн (-12 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 48,60 грн (+15 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,44 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара , евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 41,65/41,72 грн
Евро 48,70/48,90 грн
Злотый 11,39/11,50 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 41,30/41,90 47,90/48,90
Ощадбанк 41,35/41,95 48,20/48,95 11,00/11,60
ПУМБ 41,50/42,10 48,20/41,90 11,23/11,53
Укргазбанк 41,35/41,95 48,20/48,95 11,00/11,60
Райффайзен 41,63/41,91 48,30/48,90

Заметим, по оценкам экспертов, НБУ в ближайшие недели может зафиксировать стоимость евро в диапазоне 48,5-49,5 грн. и вместе с тем подтолкнуть доллар выше 42 грн. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько