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Курс валют на 21 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США немного укрепился, в то же время евро подешевел на 32 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.03.2025 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 грн за доллар (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,00 грн (-32 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 10,72 грн (-10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит примерно следующим образом (покупка/продажа):
- Курс доллара США: 41,45/41,55 грн.
- Курс евро: 45,08/45,30 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,85 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 20 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,09/41,69 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,66 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 20 марта:
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 45,00/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,55 грн.
- Райффайзен: 44,50/45,30 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Заметим, ближе к середине марта гривна начала ослабевать. Причины – глобальная нестабильность доллара и формирование новой волны спроса на валюту. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.