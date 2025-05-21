Курс валют на 21 мая 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США укрепился, в то же время евро подешевел сразу на двадцать одну копейку.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 21.05.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн (-9 коп.).

Курс евро

1 евро – 46,65 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 10,98 грн (+0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,35/41,45 грн Евро 46,68/46,85 грн Злотый 10,95/11,05 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 21 мая курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 08/41,68 46,10/47,10 Ощадбанк 41,10/41,70 46,20/47,05 10,40/11,05 ПУМБ 41,30/41,90 46,40/47,10 10,80/11,10 Укргазбанк 40,10/41,70 46,20/47,05 10,40/11,05 Райффайзен 41,35/41,59 46,30/46,99

Заметим, что обстановка на валютном рынке остается контролируемой и предсказуемой. На внутреннем рынке стабильность гривны поддерживает шаги НБУ в сторону валютной либерализации и улучшения макроэкономической конъюнктуры. По прогнозам экспертов, во второй половине мая курс останется в коридоре 41-42 грн/долл., а в июне даже возможна сезонная ревальвация гривны. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.