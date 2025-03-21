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Курс валют на 22-23 марта 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
В эти выходные используются официальные курсы НБУ, установленные на пятницу.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22-23 марта (суббота-воскресенье) на уровне пятницы, 21 марта.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 грн.
Курс евро
- 1 евро – 45,00 грн.
Курс злотого
- 1 злотый – 10,72 грн.
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках перед выходными выглядит примерно следующим образом (покупка /продажа ):
- Курс доллара США: 41,45/41,55 грн.
- Курс евро: 45,08/45,30 грн.
- Курс злотого: 10,70/10,85 грн.
Курс доллара в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 21 марта курс доллара выглядит так:
- ПриватБанк: 41,09/41,69 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,30/41,90 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,20/41,66 грн.
Курс евро в кассах банков
В украинских банках евро имеет следующую стоимость по состоянию на 21 марта :
- ПриватБанк: 44,45/45,45 грн.
- Ощадбанк: 44,55/45,55 грн.
- ПУМБ: 45,00/45,70 грн.
- Укргазбанк: 44,55/45,55 грн.
- Райффайзен: 44,50/45,30 грн.
Курс злотого в кассах банков
Польский злотый оценивается в банках следующим образом:
- Ощадбанк: 10,80/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,80/10,90 грн.
Заметим, ближе к середине марта гривна начала ослабевать. Причины – глобальная нестабильность доллара и формирование новой волны спроса на валюту. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.