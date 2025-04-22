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Курс валют на 22 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.04.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,38 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,77 грн (+74 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,17 грн (+18 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,00/41,14 грн
|Евро
|47,30/47,60грн
|Злотый
|10,82/11,00 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 22 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41, 00/41,60
|47,02/48,15
|Ощадбанк
|41,10/41,60
|47,05/48,10
|10,65/11,25
|ПУМБ
|41,00/41,60
|46,90/47,90
|10,85/11,15
|Укргазбанк
|40,10/41,60
|47,05/48,10
|10,65/11,25
|Райффайзен
|41,00/41,58
|47,00/48,05
Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.