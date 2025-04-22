Курс валют на 22 апреля 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривни по отношению к доллару США незначительно укрепился, но упал до нового исторического минимума по отношению к евро.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 22.04.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,38 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,77 грн (+74 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,17 грн (+18 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,00/41,14 грн Евро 47,30/47,60грн Злотый 10,82/11,00 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 22 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41, 00/41,60 47,02/48,15 Ощадбанк 41,10/41,60 47,05/48,10 10,65/11,25 ПУМБ 41,00/41,60 46,90/47,90 10,85/11,15 Укргазбанк 40,10/41,60 47,05/48,10 10,65/11,25 Райффайзен 41,00/41,58 47,00/48,05

Заметим, что валютный рынок в канун пасхальных выходных стабилизировался. В течение недели 14-18 апреля наличный курс находился в диапазоне 40,7-41,5 грн/долл., официальный колебался в узких пределах 41,2-41,4 грн/долл. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.